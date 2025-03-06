Число пострадавших при сбросе бомб в Южной Корее возросло до 15

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Из-за выпущенных боеприпасов также повреждены восемь зданий.

Число пострадавших в результате схода бомб в Южной Корее возросло до 15

Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

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Число пострадавших в результате нештатного схода бомб во время учений в городе Пчонхон в Южной Корее возросло до 15 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Среди жертв оказались двое солдат <…> и двое иностранцев», — уточняется в публикации.

По данным агентства, десять пострадавших были доставлены в больницу, пятеро отказались от госпитализации. У двух человек диагностированы серьезные травмы — открытый перелом правого плеча и сильные повреждения лица. Остальные пострадавшие получили легкие ранения.

Из-за нештатного схода бомб также повреждены восемь зданий, среди которых пять жилых домов, собор, дом по производству винила и склад. Кроме того, поврежден грузовой автомобиль.

Прежде Военно-воздушные силы (ВВС) Кореи сообщили о внештатном сходе восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16. Это случилось по время учений, проводимых за пределами полигона. Южнокорейские военнослужащие сообщали, что происшествие вызвано ошибкой ввода координат пилотом.

Представители ВВС выразили сожаление в связи с инцидентом, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Они сообщили, что примут необходимые меры, в том числе касающиеся компенсаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южная Корея ослабит санкции против России и Белоруссии.

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