Южная Корея собирается смягчить экспортный контроль на поставки медицинского оборудования в Россию и Белоруссию. Это решение станет первым по ослаблению санкций с момента их введения после начала специальной военной операции на Украине, пишет РИА Новости.

Теперь южнокорейским компаниям для продажи определенной медицинской техники достаточно предварительного уведомления властей вместо индивидуальных разрешений. Министерство промышленности, торговли и ресурсов страны объявило об этом, рассмотрев все сложности, с которыми сталкиваются в последнее время экспортеры.

В список гуманитарного оборудования вошли рентгеновские аппараты и радионуклидные устройства визуализации. Однако после установки оборудования потребуется подтверждение его использования в течение 30 дней и полугодовая отчетность о его применении. При этом телекоммуникационная продукция не попала под установленные требования. В том числе компьютеры, смартфоны, телевизоры, иные бытовые гаджеты.

Помимо этого, министерство предложило новый список товаров, требующих экспортных разрешений. Среди них станки с числовым программным управлением и оборудование для производства микросхем.

В настоящее время на поставки в Россию и Белоруссию из Южной Кореи распространяются экспортные ограничения в отношении 1402 видов товаров, включающих стратегические материалы, обладающие биохимическими и другими передовыми технологиями, и стандартные промышленные товары.

В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляешь с санкционным давлением. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что политика сдерживания и ослабления государства является долгосрочной стратегией недружественных стран, а санкции, вводимые ими, — в целом серьезный удар для мировой экономики.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональда Трампа не стал исключать возможность отмены санкций против России в будущем.