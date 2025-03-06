Синдром компьютерного зрения и не только: чем опасны смартфоны и компьютеры

Врач предупреждает об опасностях чрезмерного использования гаджетов.

Длительное времяпрепровождение перед экранами может привести к развитию синдрома компьютерного зрения, который проявляется сухостью глаз, покраснением, усталостью и снижением остроты видения. Об этом рассказала терапевт функциональной диагностики Екатерина Барбакадзе в интервью Lenta.ru.

«Особенно рискуют молодые люди, у которых постоянный фокус на близком расстоянии увеличивает вероятность развития близорукости», —отметила врач.

Однако проблемы со зрением — это лишь часть угрозы. Барбакадзе обратила внимание на то, что неправильная поза при использовании гаджетов может также вызывать искривление позвоночника, боли в шее и спине. Кроме того, длительное сидение в одной позе негативно влияет на осанку и общее состояние опорно-двигательного аппарата.

Психологические последствия также вызывают опасения. Постоянный поток информации из соцсетей создает эффект зависимости, что может приводить к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и повышенной тревожности. У некоторых пользователей развивается синдром FOMO (страх упустить важное. - Прим. ред.), который заставляет их постоянно проверять телефон. Также встречается синдром фантомных вибраций, когда человек ощущает вибрации или звонки, хотя устройство молчит.

Особую опасность представляет использование гаджетов перед сном. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон.

«Синий свет экранов подавляет его синтез, что затрудняет засыпание и снижает качество сна. Недостаток качественного отдыха может вызывать хроническую усталость, раздражительность и даже депрессию», — сказала терапевт.

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