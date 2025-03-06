Минтруд РФ представит первый государственный рейтинг вузов и колледжей

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В России вузы и колледжи будут оценивать по востребованности их выпускников

Фото, видео: Карпов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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В основу показателей учебных заведений войдут данные о зарплатах и трудоустройстве выпускников на второй год после окончания обучения.

В России появится первый государственный рейтинг высших учебных заведений и колледжей. Соответствующий проект подготовило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, об этом сегодня пишут «Известия».

Прежде всего, оценивать будут востребованность студентов на рынке труда. В основе рейтинга — медианная зарплата и уровень трудоустройства выпускников на второй год после окончания обучения.

Данные будут публиковаться на портале «Работа России». Список должен появиться до 15 июня.

В проекте участвуют пять тысяч федеральных и региональных ВУЗов и колледжей. Отмечается, что рейтинг в первую очередь будет полезен для абитуриентов и работодателей.

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