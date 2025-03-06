«Бесит!»: с какими сложностями жена Курбана Омарова столкнулась во время ремонта

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Анна Криушина
Анна Криушина 31 0

Жена Курбана Омарова рассказала о ремонте в их доме

Молодая жена Курбана Омарова сама руководит ремонтом в доме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Недавно девушка похвасталась новым домом в Подмосковье, стоимость которого эксперты оценили в 200 миллионов рублей.

Молодая жена Курбана Омарова Валерия в личном блоге в соцсетях порадовала подписчиков новостью — они с мужем стали обладателями коттеджа в Подмосковье. Его стоимость эксперты оценили в 200 миллионов рублей, сообщает 7Дней.ru. Теперь на плечи девушки легли сложности с ремонтом, о которых она рассказала в личном блоге в соцсетях.  

Валерия призналась, что изначально они с супругом рассчитывали на легкий косметический ремонт, однако масштабы превзошли себя.

«Когда хотели легкую косметику, и вот через месяц вы заливаете бетоном лестницу», — написала Валерия.

Также девушка поделилась своими переживаниями по поводу выбранной для новорожденного сына комнаты. Валерия рассказала, что хотела сделать детскую в эркерной комнате, но воплотить это в жизнь оказалось непросто. В такой комнате очень тяжело разместить всю необходимую мебель.

— «Она (комната. — Прим. ред.) безумно красивая, но расставить что-то там — задача не из простых, аж бесит», — призналась супруга Курбана Омарова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал старший сын Омарова на рождение маленького брата.

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