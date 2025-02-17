«Когда он узнал…»: реакция старшего сына Омарова на маленького брата оказалась неожиданной

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Курбан Омаров познакомил своих сыновей

Старший сын Омарова: неожиданная реакция на встречу с братом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Бизнесмен недавно стал отцом в третий раз.

В начале февраля бизнесмен Курбан Омаров и его жена Валерия стали счастливыми родителями. У пары родился сын — первый для Валерии и третий для Курбана. Для бизнесмена это уже не первый опыт отцовства: у него есть 16-летний сын Омар от первого брака с Аллой Воденко и дочь Теона от второго с телеведущей Ксении Бородиной.

Хотя Омаров активно общается с сыном, отношения с Теоной не всегда просты из-за разногласий с бывшей женой. Именно поэтому девочка не смогла присутствовать на выписке младшего брата, несмотря на желание Курбана познакомить всех своих детей. Однако старший сын, по всей видимости, не пропустил важный момент — он пришел на встречу с новым родственником при полном параде.

Валерия поделилась трогательными кадрами с выписки из роддома. На одном из снимков видно, как Омар, узнав, что младший брат родился в его день рождения, буквально расплакался от счастья.

«Омар ждал этого момента. Когда он узнал, что его младший брат родился в тот же день, он был по-настоящему счастлив. Даже на видео видно, как он растрогался — этот момент действительно его впечатлил. Он вообще очень глубокий, эмоциональный парень, умеет ценить такие вещи», — рассказывает Курбан.

Для Валерии эти кадры — не просто семейная память. Она верит, что у мальчиков сложатся близкие отношения, и надеется, что Теона тоже будет присутствовать в их жизни чаще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Курбана Омарова показала себя после родов себя после родов. 

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