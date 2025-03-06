Tesla в штопоре: Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов

Состояние бизнесмена и политика сократилось на фоне обрушения акций компании.

Основателя и генеральный директор Tesla Илон Маск стал беднее на 111 миллиардов долларов. Теперь его состояние составляет 353 миллиарда долларов. Это произошло на фоне резкого падения акций автопроизводителя, которое продолжается уже несколько месяцев.

Состояние Маска стабильно уменьшается уже с декабря прошлого года, хотя и позволяет ему оставаться самым богатым человеком на планете, сообщает журнал Forbes.

Одной из причин роста акций Tesla в конце прошлого года стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Маск, активно поддерживавший его во время предвыборной кампании, стал одним ключевых союзников нынешнего президента США. После инаугурации Трампа Маск получил в свое распоряжение Департамент эффективности правительства (DOGE), что вызвало оптимизм среди инвесторов. Они ожидали, что близость миллиардера к Белому дому принесет Tesla определенные преференции. Однако эти ожидания пока не оправдываются.

Чистая прибыль, продажи и прогнозы на текущий год вызывают опасения у инвесторов. Спрос на электромобили Tesla в Китае и Европе резко снижается. В Китае компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных производителей, а в Европе на продажи, вероятно, влияет политическая активность Маска.

За февраль акции Tesla упали на 28%, а в марте их падение ускорилось, на что повлияло введение Трампом пошлин на импорт из Канады и Мексики, где расположены ключевые производства компании. Это решение еще больше усугубило ситуацию, вызвав недовольство среди инвесторов и партнеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Маск поддержал идею о выходе США из ООН и НАТО.