«Я согласен»: Илон Маск поддержал идею о выходе США из ООН и НАТО

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 65 0

Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО и ООН

Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО и ООН

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выразил свою поддержку идее выхода США из НАТО и ООН. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Предприниматель отреагировал на сообщение одного из пользователей, который призвал страну выйти из Всемирной организации и Североатлантического альянса.

«Я согласен», — ответил ему Маск.

К слову, на днях в США внесли законопроект о полном выходе станы из состава ООН. Данный документ был внесен конгрессменами-республиканцами. Они предлагают прекратить финансировать международную организацию и ее агентства. Участие в миротворческих операциях и повторное вступление в ООН также запрещается без одобрения сената.

Конгрессмены аргументируют свою инициативу финансовым злоупотреблением со стороны организации и бесконтрольной бюрократией.

Подобный законопроект уже был представлен в конце 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Маск окрестил Канаду ненастоящей страной из-за петиции о лишении гражданства.

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