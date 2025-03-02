«Я согласен»: Илон Маск поддержал идею о выходе США из ООН и НАТО

Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО и ООН
Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel
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Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выразил свою поддержку идее выхода США из НАТО и ООН. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.
Предприниматель отреагировал на сообщение одного из пользователей, который призвал страну выйти из Всемирной организации и Североатлантического альянса.
«Я согласен», — ответил ему Маск.
К слову, на днях в США внесли законопроект о полном выходе станы из состава ООН. Данный документ был внесен конгрессменами-республиканцами. Они предлагают прекратить финансировать международную организацию и ее агентства. Участие в миротворческих операциях и повторное вступление в ООН также запрещается без одобрения сената.
Конгрессмены аргументируют свою инициативу финансовым злоупотреблением со стороны организации и бесконтрольной бюрократией.
Подобный законопроект уже был представлен в конце 2023 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Маск окрестил Канаду ненастоящей страной из-за петиции о лишении гражданства.
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