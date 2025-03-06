Очередной иск: писательница Викентьева продолжает бороться за авторство с Акуниным*

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 39 0

Писательница Викентьева продолжает бороться за авторство с Акуниным*

Писательница Татьяна Викентьева продолжает бороться за авторство

Фото: ВКонтакте/Татьяна Викентьева/vikenteva2018

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Она обвиняет иноагента в плагиате своих произведений.

Писательница Татьяна Викентьева продолжает бороться за авторство своих произведений, подавая иски к своему коллеге Борису Акунину* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Подробностями Викентьева поделилась в беседе с 5-tv.ru.

«10 марта в Тверском районном суде должны пересмотреть мой иск к издательству „КоЛибри“, оно издавало Акунина „Кладбищенские истории“. 19 марта в Таганском районном суде беседа по моему иску об оскорблении нашего президента Акуниным в интернете», — рассказала она.

Всего писательница подала три иска к Акунину, один из них касается его оскорбления президента РФ Владимира Путина.

Татьяна Викентьева подает иски в суд с 2023 года. Писательница утверждает, что Акунин переработал ее произведения при создании своих. В частности, это касается книг «Кладбищенские истории» и «Дом смерти». По словам Татьяны, писатель переработал произведения и «нажил на этом огромные деньги».

Она отмечала, что свои оригинальные «Кладбищенские истории» она выпустила еще в 1999 году, в то время, как книга Акунина была издана только в 2005. Рукописи же Викентьевой попали в руки писателя благодаря ее бывшему мужу, который втайне продавал ее произведения Акунину. На тот момент женщине было всего 24 года, сам писатель тогда разменял уже четвертый десяток.

Также Татьяна обращала внимание на то, что свои первые художественные произведения Акунин стал выпускать только в возрасте 42 лет, до этого занимаясь исключительно переводом иностранных книг на русский язык и документальными работами.

К слову, в конце 2023 года в отношении Бориса Акунина возбудили уголовное дело после того, как его заподозрили в оправдании терроризма и распространении ложной информации о действиях российских военных.

В январе 2024 года Минюст внес писателя в реестр иноагентов, а в феврале он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова и Лада Дэнс не поделили песню.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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