Скандал ради хайпа? Ольга Бузова и Лада Дэнс не поделили песню

Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре скандала. В чем теледиву обвинила певица Лада Дэнс? И как на это отреагировала Ольга? Зачем она решила кардинально сменить имидж? Из-за чего мужчина, которому доверяла артистка, довел ее до слез? И почему она больше не хочет ходить на свидания? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я думаю, когда же уже это волнение закончится? Когда я спокойно просто выйду, у меня не будут дрожать ноги, не будет першить в горле, не будет такого мандража? Видимо, никогда», — предположила Ольга Бузова.

«У нас по-другому. Спел, снял клип роскошный. Зато у меня есть роскошные клипы, в отличие от тех, кто спел. До сих пор они, извиняюсь, на всех каналах», — заявила Лада Дэнс.

Певица обвинила Ольгу Бузову в краже своего хита «Девочка-ночь». Теледива сделала ремейк на эту композицию. А Лада оскорбилась, что ее даже не поставили в известность.

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«Песня была взята без разрешения, как нам сказали. Сейчас суды идут. Мой товарищ, бывший продюсер, не имея на то прав, продал песню компании, которая занимается Олей Бузовой. Все с этого началось. Я как сидела, так и упала», — рассказала Лада Дэнс.

Тот самый бывший продюсер Леонид Величковский претензий экс-подопечной не понимает. По его словам, права на песню принадлежат вовсе не Дэнс, а ему. А значит, он может распоряжаться ими, как хочет. В том числе передавать другим артистам.

«Я являюсь автором музыки, а автором слов является Кирилл Крастошевский. Это было все зарегистрировано в начале девяностых. В РАО (Российское авторское общество. — Прим. ред.) есть оригиналы этих листов заявительных. Оспорить это на данный момент, не знаю, я с трудом представляю, как это возможно», — объяснил Величковский.

Леонид рассказал: представители Бузовой обратились к нему с предложением записать «Девочку-ночь» в новом исполнении. Он согласился. Договор оформлен по всем правилам. Никаких вопросов к Ольге быть не должно.

«Я дал разрешение, Крастошевский тоже дал разрешение. В этом смысле все нормально», — подчеркнул продюсер Величковский.

Однако Бузова тоже молчать не стала. Написала на своей странице в соцсети пост, где намекнула: Лада якобы пытается воспользоваться ее именем, чтобы вернуть былую популярность.

«Я с огромным уважением отношусь к Ладе, она это прекрасно знает. Но клевету терпеть не намерена. Кто-то решил напомнить о себе, как всегда, за счет моего имени или все-таки проблемы с памятью?» — спросила Ольга Бузова.

«Это как такой некий пиар, чтобы напомнить, что первой исполнительницей песни была все-таки Лада. Как сейчас модно называть хайп. Это тоже такая реклама, понимаете?» — высказался Леонид Величковский.

Это уже не первая ситуация, когда, по мнению Бузовой, люди хотят привлечь к себе внимание с ее помощью. В свое время она говорила то же самое о своих бывших возлюбленных, которые в интервью постоянно вспоминали их былую любовь.

«Всегда говорю только за себя. Вы заметили, что я никогда не говорю ни о ком другом. А если говорю, то только в положительном ключе, с восхищением», — отметила теледива.

Ольга Бузова уверяет: она, в отличии от некоторых, умеет радоваться за других.

«У меня нет никакого триггера сейчас по поводу бывших отношений. Я очень рада, что у моего бывшего супруга, он мечтал о большой семье, и вот она у него есть», — призналась певица.

Скоро станет отцом и еще один экс-возлюбленный звезды — Давид Манукян, он же рэпер Дава. Правда, его Бузова поздравлять не стала.

«Личное общение мы прекратили уже давно. После того, как он вновь пытался меня вернуть и ухаживал за мной, приходил на концерт, дарил цветы. После этого я поняла, что это действительно прошлое», — поделилась теледива.

А через несколько дней после появления этой новости в СМИ предстала перед поклонниками в новом имидже. Поделилась, что давно мечтала подстричься. И поняла: момент настал. Вот только психологи считают, что истинная причина перемен совсем в другом.

«Когда человек что-то делает с собой в критической ситуации, кто-то делает татуировку… Самое легкое, что может сделать женщина, — это татуаж и сменить стиль. Все, с кем Оля встречалась, сейчас строят семьи и рожают детей. И она как-то очень болезненно для взрослого человека, которому буквально через два года пойдет пятый десяток, воспринимает это все по-детски, инфантильно», — уточнила врач-психиатр Наталья Толстая.

Ольга действительно пока так и не нашла свою любовь. Перед Новым годом она активно намекала на очередной роман. Выкладывала фото с мужчиной, лицо которого скрывала под картинкой льва. Но недавно призналась, что спутник оказался далеким от идеала. Он даже не пожелал ей удачи перед важным выступлением.

«Я первым делом взяла телефон. Не спросил никто. Хотя знали, что я безумно волновалась и нервничала. Зал просто скандировал мое имя, не отпускали меня со сцены. Это приятно Ольге Бузовой. А девочке Оле приятно получить сообщение. На эти моменты нужно обращать внимание, а я как будто бы перестала», — заявила звезда.

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Правда, вскоре ухажер реабилитировался и прислал Ольге букет. Причем не один.

«Я просыпаюсь, и мне пишут, что за дверью стоит букет. Конечно, знаю (от кого. — Прим. ред.). Их два. Их даже больше. И это абсолютно нормально. Я девушка видная», — подчеркнула знаменитость.

Бузова призналась: ей, конечно, приятно. Но она все еще не встретила того единственного.

«Я сейчас не хожу на свидания. Поняла, что люблю себя и пока не люблю никого из мужского пола», — призналась артистка.

В ближайшее время поющая телеведущая планирует сконцентрироваться только на своих желаниях. Собирается больше отдыхать и путешествовать.

«Последние восемь лет точно я отдаю людям. Но я перестала спрашивать, чего хочет Оля, что нравится Оле, что Оле доставляет удовольствие. Какая литература, во сколько ей нравится ложиться спать, во сколько ей нравится вставать», — отметила певица.

Но поклонники могут не волноваться. О творчестве Бузова обещала не забывать. Впереди у нее много интересных проектов и громких премьер. И даже если кто-то, как Лада Дэнс, будет недоволен, Ольга не намерена придавать этому значения. Ведь она привыкла идти только вперед.