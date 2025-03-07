Глава РФПИ заявил, что кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: на долговых рынках ЕС разворачивается кризис

Кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино, заявил глава РФПИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Кирилл Дмитриев назвал результат немецких облигаций в 2025-м худшим за последние 35 лет.

Долговой кризис Евросоюза (ЕС) может привести к эффекту домино на других рынках. Такое заявление на своей странице в социальной сети Х сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Сегодня — худший результат немецких облигаций за последние 35 лет. Разворачивающийся кризис на долговых рынках ЕС может значительно увеличить стоимость заимствований для Евросоюза, привести к распродаже европейского долга и вызвать эффект домино на других глобальных рынках», — написал он.

Прежде глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила потратить 800 миллиардов евро на план «перевооружения Европы» в течение четырех лет. Согласно предварительному сценарию, большая часть средств будет привлечена из бюджетов европейских стран. А ЕК тем временем обеспечит бюджетные послабления для государств ЕС. Кроме того, предполагается использование ресурсов регионального развития на военные нужды.

Что касается долговых обязательств, тремя днями ранее лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц сообщил о готовности поправку в конституцию страны, которая позволила бы наращивать долги, сохраняя возможность финансирования растущих расходов на оборону. Тем временем доходность немецких десятилетних облигаций сегодня превышает 29%, это рекорд со времен распада Советского Союза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Украине.

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