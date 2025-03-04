ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Украине

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Politiсо: ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Украине

ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву на €20 млрд

Фото: www.globallookpress.com/Roland Balik

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Киев не получит 20 миллиардов евро из-за возражений Венгрии.

Евросоюз приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за возражений Венгрии. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на проект документа Совета ЕС.

По информации издания, из текста документа был исключен пункт о новых поставках оружия Киеву. Это сделали якобы после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств ЕС.

«Венгрия отклонила проект документа по Украине, который включает упоминания о новом пакете военной помощи Киеву», — отмечается в публикации.

К слову, о приостановке военной помощи Киеву задумались и в США. После напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер Дональд Трамп поручил своим советникам по национальной безопасности рассмотреть возможность приостановки или полного прекращения военной помощи Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Великобритания и Франция планируют разработать собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине.

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ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Украине

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