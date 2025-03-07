Трамп раскритиковал идею Макрона о ядерном вооружении Европы

Глава Белого дома и вовсе не хотел бы рассуждать на данную тему.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разделяет агрессивную позицию французского лидера Эммануэля Макрона по использованию ядерного арсенала. Он отметил, что хотел бы обратного эффекта, а именно денуклеаризации — разоружения.

«Было бы здорово, если бы нам не приходилось говорить об этом», — сказал Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме, когда те попросили его прокомментировать высказывания Макрона.

По его словам, предложение главы Франции не соответствует мнению самого Трампа, так как он сам размышляет о переговорах за сокращение ядерных ресурсов.

До этого, 5 марта, обращаясь к нации, французский президент Эманнуэль Макрон назвал Россию «угрозой для Европы», в связи с чем призвал к дискуссии о применении ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза в целом. Также Макрон добавил, что США поменяли позицию по украинскому конфликту и в отношении лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил заявление Макрона как крайне конфронтационное. Он указал на ряд неточностей в речи политика и заявил, что о звучащих из Варшавы и Парижа противоречащих милитаристских заявлениях можно только сожалеть.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дания допустила размещение ядерного оружия на своей территории.