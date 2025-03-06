«Это очень важно»: Дания допустила размещение ядерного оружия на своей территории

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Дания обсудит размещение французского ядерного оружия на своей территории

Фото, видео: Omar Havana/ТАСС

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Речь идет о французском вооружении.

В Дании могут разместить французское ядерное оружие. Премьер-министр страны Метте Фредериксен перед саммитом Евросоюза в Брюсселе заявила, что готова обсудить инициативу президента Франции Эммануэля Макрона.

За эскалацию отношений с Россией выступил и премьер-министр Польши Дональд Туск. По его мнению, Европа обязательно должна выиграть эту гонку вооружений.

«Французское предложение не ново. Оно уже несколько раз поднималось в Бреслау мною. Я имею в виду возможность расширения ядерного сдерживания со стороны Франции. И, конечно, это очень важно. Сегодня мы должны все хорошо координировать», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

При этом по ядерному арсеналу Франция на четвертом месте в мире после России, США и Китая. У Парижа около трехсот боеголовок, для которых даже нет наземных комплексов базирования. Еще хуже ситуация обстоит в Великобритании.

По данным журнала «The National Interest», Лондон вовсе не может использовать свое ядерное оружие без участия США. Все из-за того, что на британских подлодках установлена американская система пуска ракет.

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