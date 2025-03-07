На западе Казахстана загорелась нефтяная скважина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Территория вокруг нее оцеплена, ведутся восстановительные работы.

На западе Казахстана загорелась нефтяная скважина

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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На нефтяной скважине в Казахстане в Атырауской области произошло возгорание. Об этом сообщила компания «Эмбамунайгаз» в Telegram-канале.

«На скважине № 437 месторождения Западная Прорва НГДУ „Жылыоймунайгаз“ АО „Эмбамунайгаз“ (ЭМГ) после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошла утечка газа, что привело к выходу из строя НКТ», — говорится в сообщении.

По информации компании, высота факела достигала около 20 метров. При этом жертв и пострадавших из-за возгорания нет. Оперативный штаб принял срочные меры. Территория вокруг нефтяной свожена оцеплена, ведутся восстановительные работы.

В январе на нефтебазе в казахстанском городе Жезказган произошел взрыв. Четыре человека пострадали. Изначально на территории нефтебазы загорелись три спецмашины, а затем произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением стен ангара.

Пожарная служба ликвидировала возгорание, охватившее площадь в 100 квадратных метров. При тушении сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на топливные резервуары.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на руднике «Жомарт» в Казахстане погибли семь человек при обрушении горной массы.

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