Тела семи рабочих нашли после обрушения на руднике «Жомарт» в Казахстане
МЧС: семь горняков погибли при обрушении на руднике «Жомарт»
Фото: 5-tv.ru
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Погибших подняли на поверхность.
Обрушение горной массы произошло на руднике «Жомарт» в Казахстане. Семь человек стали жертвами инцидента. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.
«В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело седьмого сотрудника. Его личность устанавливается», — говорится в сообщении.
Тела всех погибших подняли на поверхность и передали правоохранителям. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.
На днях крупная авария в Мали произошла на золотодобывающем руднике по добыче золота, который незаконно функционирует. В результате инцидента погибли не менее 48 человек, они попали под обрушение.
Причем большая часть жертв — женщины. Они спустились в открытые карьеры, заброшенные промышленными шахтерами, которые трудились прежде на китайскую компанию. Нелегальные добытчики надеялись найти драгоценный металл, чтобы спастись от нищеты. К сожалению, порода вокруг них внезапно обрушилась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли после обрушения в калийной шахте в Соликамске.
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