Тела семи рабочих нашли после обрушения на руднике «Жомарт» в Казахстане

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

МЧС: семь горняков погибли при обрушении на руднике «Жомарт»

Тела семи рабочих нашли после обрушения на руднике «Жомарт» в Казахстане

Фото: 5-tv.ru

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Погибших подняли на поверхность.

Обрушение горной массы произошло на руднике «Жомарт» в Казахстане. Семь человек стали жертвами инцидента. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.

«В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело седьмого сотрудника. Его личность устанавливается», — говорится в сообщении.

Тела всех погибших подняли на поверхность и передали правоохранителям. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

На днях крупная авария в Мали произошла на золотодобывающем руднике по добыче золота, который незаконно функционирует. В результате инцидента погибли не менее 48 человек, они попали под обрушение.

Причем большая часть жертв — женщины. Они спустились в открытые карьеры, заброшенные промышленными шахтерами, которые трудились прежде на китайскую компанию. Нелегальные добытчики надеялись найти драгоценный металл, чтобы спастись от нищеты. К сожалению, порода вокруг них внезапно обрушилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли после обрушения в калийной шахте в Соликамске.

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Тела семи рабочих нашли после обрушения на руднике «Жомарт» в Казахстане

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