Тела семи рабочих нашли после обрушения на руднике «Жомарт» в Казахстане

Погибших подняли на поверхность.

Обрушение горной массы произошло на руднике «Жомарт» в Казахстане. Семь человек стали жертвами инцидента. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.

«В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело седьмого сотрудника. Его личность устанавливается», — говорится в сообщении.

Тела всех погибших подняли на поверхность и передали правоохранителям. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

На днях крупная авария в Мали произошла на золотодобывающем руднике по добыче золота, который незаконно функционирует. В результате инцидента погибли не менее 48 человек, они попали под обрушение.

Причем большая часть жертв — женщины. Они спустились в открытые карьеры, заброшенные промышленными шахтерами, которые трудились прежде на китайскую компанию. Нелегальные добытчики надеялись найти драгоценный металл, чтобы спастись от нищеты. К сожалению, порода вокруг них внезапно обрушилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли после обрушения в калийной шахте в Соликамске.