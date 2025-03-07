«Мужчины странно разглядывали»: Чеботина о неприятных инцидентах на концертах

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Чеботина: во время концертов иногда происходят неприятные ситуации

Люся Чеботина о неприятных ситуациях на концертах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Певица с пониманием относится к желанию гостей раскрепоститься.

Во время концертов певицы Люси Чеботиной иногда происходят неприятные ситуации, однако в такие моменты она старается держаться уверенно. Об этом знаменитость рассказала в одном из интернет-шоу.

По словам Чеботиной, не все слушатели сдерживают эмоции во время ее выступлений. Были случаи, когда зрители могли вырвать у певицы микрофон и начать говорить тосты. Но артистка всегда старается выйти из таких ситуаций «мило и без конфликтов».

Случается и такое, что во время концертов мужчины перебарщивают со спиртными напитками, подходят к сцене и начинают смотреть на Люсю «очень странно». Но даже в такие моменты артистка не испытывает сильного дискомфорта, поскольку в ее команде много мужчин, способных ее защитить.

«Благо у меня вся команда состоит из парней, и я чувствую себя в безопасности. У меня балет, музыканты, звук — мужчины. Когда они за спиной, я себя чувствую спокойнее. В этой истории мне повезло», — отметила она.

Несмотря на все эти моменты, исполнительница хита «Солнце Монако» любит всех своих слушателей и отмечает, что в основном ее публика — интеллигентные люди. Кроме того, она с пониманием относится к желанию гостей раскрепоститься.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, получала ли Люся Чеботина ужасные подарки.

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