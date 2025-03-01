«Запоминаются на всю жизнь»: получала ли Люся Чеботина ужасные подарки

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 19 0

Певица Люся Чеботина заявила, что никогда не получала ужасных подарков

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В преддверии 8 Марта певица задумалась, что могло бы ее порадовать на праздник.

Певица Люся Чеботина никогда не получала ужасных подарков — все они были либо нужные, либо памятные. Об этом знаменитость рассказала в беседе с 5-tv.ru после своего концерта на станции метро «Курская» в преддверии 8 Марта.

«У меня никогда не было каких-то ужасных подарков. Вот этот миф про ужасные подарки я постоянно слышу, и про ужасные свидания. Но в моей жизни, к счастью, такого не было. То ли я не так часто на свидания ходила и не так много подарков получала, но они все были либо нужные, либо очень милые. В основном это были какие-то классные и приятные сюрпризы, которые запоминаются на всю жизнь», — отметила она.

По словам певицы, даже если бы она получила что-либо не очень нужное в подарок, то все равно оставила бы вещь на память. Чеботина уверена, что «передаривать подарки» — это некрасиво.

«Даже когда маленькие поклонники или поклонники постарше приносят ко мне на концерт какой-то подарочек, сувенир, сладость — я никогда это не передариваю, потому что человек закладывает в это добрые эмоции», — объяснила она.

Чеботина призналась, что на данный момент ее вряд ли порадуют какие-либо материальные подарки. Ведь то, о чем певица мечтала, она давно уже себе купила.

«Наверное, хотела бы получить какой-то классный сюрприз или какую-то неожиданность теплую, от которой будут прекрасные воспоминания», — резюмировала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Чеботина не фотографируется с фанатами.

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