«Ад адовый»: Медведева рассказала, где находится тюрьма для фигуристов

Она также призналась, что совершенно не скучает по сборам, хотя они являются важной частью подготовки спортсменов.

Российская фигуристка Евгения Медведева без воодушевления вспоминает о сборах в Новогорске. О том, как ей было тяжело, спортсменка рассказала на одном Интернет-шоу.

«Поскольку атмосфера сборов для меня… С 2010 по 2018 год каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов — это просто тюрьма, ад адовый», — откровенно заявила Медведева.

По мнению чемпионки, все атмосфера во время подготовки к соревнованиям, которую большое количество сборных страны как по летним, так и по зимним видам спорта проходит именно в учебно-тренировочном центре «Новогорск», недружелюбна к участникам сборов и лишает их тяги к совершенствованию способностей в дальнейшем.

Сама Медведева рада больше не участвовать в подобных мероприятиях, хотя признает, что они могут быть полезными для национальной команды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети участников специальной военной операции (СВО) стали зрителями ледового мюзикла Авербуха «Мама» с участием Евгении Медведевой.