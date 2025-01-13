Дети участников СВО стали зрителями ледового мюзикла Авербуха «Мама»

Новогодняя феерия для детей участников специальной военной операции! В Петербург по инициативе Банка «РОССИЯ» привезли ледовый мюзикл «Мама» Ильи Авербуха. Это завораживающая история, в основу которой лег одноименные киноспектакль и сказка «Волк и семеро козлят».

В постановке задействовано 80 артистов, среди которых титулованные российские фигуристы: Евгения Медведева, Максим Шабалин, Оксана Домнина и другие. А еще — танцоры, актеры театра, фокусники и музыканты. Все вокальные партии и диалоги звучали вживую. Чем удивляли юных зрителей, узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Проявить свой талант здесь мог каждый. А зимние волшебники, один другого сказочнее, не отпускали без подарков.

Еще бы, ведь развлечений здесь, кажется, не сосчитать: можно создать новогоднее украшение, проявить ловкость, почувствовать себя мушкетером, а можно просто водить тропические хороводы.

Все это яркий, незабываемый пролог к той феерии, что вот-вот развернется на льду. В основе мюзикла «Мама» — известная сказка «Волк и семеро козлят», а также легендарный советский фильм.

Песня с такими теплыми и светлыми словами про главного для всех нас человека. История, что берет за душу и понятна каждому ребенку. На льду и совсем юные артисты, и призеры Олимпийских игр.

«Эти дети, смотрящие на своих сверстников из зала, я очень хочу, чтобы у них возникло желание: «Я тоже хочу участвовать в таком спектакле наравне с чемпионами», — сказал режиссер-постановщик ледового мюзикла «Мама», серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в образе сороки-журналистки, бронзовые призеры Олимпийских игр Оксана Домнина в роли мамы-козы и Максим Шабалин воплотил Волка, но совсем не серого и не страшного.

«Мне очень нравится эта постановка, мне нравится эта музыка, атмосфера, мне нравится работать с ребятами», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр Максим Шабалин.

В ледовом шоу задействованы десятки фигуристов, танцоров, фокусников, гимнастов. Живая музыка и яркие костюмы лишь усиливают это волшебство на льду.

Праздник, ставший уже доброй новогодней традицией, проводится по инициативе и при финансовой поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ». Организаторами стали Ледовый дворец и правительство Санкт-Петербурга. Отцы этих детей — наши защитники. Люди чести, долга, мужества.

Супруг Анны о боевых задачах и подвигах на передовой семье не рассказывает, чтобы меньше тревожились. Зато не скрывает, как дороги для него, как и для каждого сослуживца, те редкие минуты, когда можно созвониться с родными и посмотреть присланные из дома видео.

«Все видео смотрит. И не только он один смотрит. Там все смотрят, потому что они делятся. Все вместе», — говорит жена военнослужащего Анна Скрипко.

Анна отправит своему супругу и видеозарисовку с этого мюзикла. Тем более, что сын и дочери так хотели побывать на спектакле.

Три дня, шесть спектаклей. Пусть Новый год остался позади, но атмосферой волшебства, надежды и чуда вновь прониклись тысячи малышей и подростков.