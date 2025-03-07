В Москве арестован обвиняемый в подрыве банкомата в ТЦ в Москве

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Мужчина признался в содеянном.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал прокуратуры г. Москвы/moscowproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Столичный суд арестовал мужчину, который подозревается в подрыве банкомата петардой в торговом центре «Свиблово». Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ходе заседания злоумышленник признался в содеянном. Кроме того, он пытался объяснить причину своего поступка. По его словам, мужчина хотел пройти платное обучение — для этой цели ему было нужно около 200 тысяч рублей. Он решил добыть их таким образом. Но после взрыва злоумышленник испугался и решил не возвращаться за деньгами.

О взрыве в торговом центре «Свиблово» на улице Снежная стало известно накануне. Открытого возгорания, по словам очевидцев, не было, однако в здании выбило стекла. На место прибыли экстренные службы. С места происшествия удалось самостоятельно эвакуироваться двум посетителям банка и четырем сотрудникам отделения.

Благодаря камерам наружного наблюдения правоохранительным органам удалось быстро установить личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории завода по производству автомобильных шин Continental в Ганновере прогремел взрыв. Сообщалось о большом количестве пострадавших.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
89.57
-0.22 96.60
0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
«Окружена пятью мужчинами»: Прохор Шаляпин необычно поздравил женщин с 8 Марта
19:17
В Москве арестован обвиняемый в подрыве банкомата в ТЦ в Москве
19:00
Идите до конца: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 марта
18:49
Пять человек пострадали при обрушении трибуны в цирке под Самарой
18:27
Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта
18:10
В природном парке на Кубани вспыхнул пожар

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской