В Москве арестован обвиняемый в подрыве банкомата в ТЦ в Москве

Столичный суд арестовал мужчину, который подозревается в подрыве банкомата петардой в торговом центре «Свиблово». Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ходе заседания злоумышленник признался в содеянном. Кроме того, он пытался объяснить причину своего поступка. По его словам, мужчина хотел пройти платное обучение — для этой цели ему было нужно около 200 тысяч рублей. Он решил добыть их таким образом. Но после взрыва злоумышленник испугался и решил не возвращаться за деньгами.

О взрыве в торговом центре «Свиблово» на улице Снежная стало известно накануне. Открытого возгорания, по словам очевидцев, не было, однако в здании выбило стекла. На место прибыли экстренные службы. С места происшествия удалось самостоятельно эвакуироваться двум посетителям банка и четырем сотрудникам отделения.

Благодаря камерам наружного наблюдения правоохранительным органам удалось быстро установить личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории завода по производству автомобильных шин Continental в Ганновере прогремел взрыв. Сообщалось о большом количестве пострадавших.