Взрыв произошел на территории завода компании по производству шин Continental в Ганновере

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Пожарная служба сообщает о значительном числе пострадавших.

Взрыв произошел на территории завода компании по производству шин Continental в Ганновере

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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На территории немецкого завода по производству автомобильных шин Continental в Ганновере прогремел взрыв. Об этом сообщает зарубежное издание Bild.

На данный момент причины взрыва остаются неизвестными. На месте происшествия работают местные экстренные службы. Сообщается о большом количестве пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Пчонхон в Южной Корее из-за попадания в жилой дом авиабомбы пострадали по меньшей мере семь человек.

Несколько деревенских построек также получили повреждения. Власти намерены выяснить детали случившегося, началось расследование.

Военно-воздушные силы (ВВС) Кореи сообщили о внештатном сходе восьми авибомб MK-82 с истребителя KF-16. Это случилось по время учений, проводимых за пределами полигона.

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