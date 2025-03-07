Минюст РФ признал иноагентом блогера Сергея Жирнова*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 33 0

Также из реестра исключены компании «Викимедиа РУ» и ООО «Вольные люди».

Минюст РФ признал иноагентом блогера Сергея Жирнова*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов блогера и бывшего офицера КГБ Сергея Жирнова*. Кроме того, в пятничный список министерства попали инфлюенсер Николай Левшиц*, а также журналисты Василий Гатов* и Инал Хашиг*. Об этом ведомство сообщило в заявлении на своем официальном сайте.

Из реестра были исключены компании «Викимедиа РУ» и ООО «Вольные люди». Вероятнее всего, это связано с ликвидацией партнерства.

Накануне Министерство внутренних дел государства объявило в розыск главного редактора издания «Медиазона»** Сергея Смирнова*.

Известно, что Смирнов разыскивается в связи с возбуждением уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента на территории страны (330-я статья УК РФ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто попал в список Минюста России на прошлой неделе. Это была экс-телеведущая федерального телеканала Жанна Агалакова*.

В ведомстве отметили, что Агалакова неоднократно распространяла и создавала материалы, содержащие сообщения иностранных агентов, а также участвовала в качестве спикера на информационных площадках, где транслировались заявления с западным финансированием.

* — признаны в РФ иноагентами.

** — СМИ признано в России иностранным агентом.

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