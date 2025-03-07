Минюст РФ признал иноагентом блогера Сергея Жирнова*
Также из реестра исключены компании «Викимедиа РУ» и ООО «Вольные люди».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов блогера и бывшего офицера КГБ Сергея Жирнова*. Кроме того, в пятничный список министерства попали инфлюенсер Николай Левшиц*, а также журналисты Василий Гатов* и Инал Хашиг*. Об этом ведомство сообщило в заявлении на своем официальном сайте.
Из реестра были исключены компании «Викимедиа РУ» и ООО «Вольные люди». Вероятнее всего, это связано с ликвидацией партнерства.
Накануне Министерство внутренних дел государства объявило в розыск главного редактора издания «Медиазона»** Сергея Смирнова*.
Известно, что Смирнов разыскивается в связи с возбуждением уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента на территории страны (330-я статья УК РФ).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто попал в список Минюста России на прошлой неделе. Это была экс-телеведущая федерального телеканала Жанна Агалакова*.
В ведомстве отметили, что Агалакова неоднократно распространяла и создавала материалы, содержащие сообщения иностранных агентов, а также участвовала в качестве спикера на информационных площадках, где транслировались заявления с западным финансированием.
* — признаны в РФ иноагентами.
** — СМИ признано в России иностранным агентом.
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