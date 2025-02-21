Экс-телеведущая Жанна Агалакова* внесена в реестр иноагентов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 119 0

В список Минюста России также попал журналист Илья Азар*.

Экс-телеведущая Жанна Агалакова* внесена в реестр иноагентов

Фото: Francois Mori/ТАСС

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Бывшая телеведущая федерального телеканала Жанна Агалакова* внесена в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста РФ.

В ведомстве отметили, что Агалакова неоднократно распространяла и создавала материалы, содержащие сообщения иностранных агентов, а также участвовала в качестве спикера на информационных площадках, где транслировались заявления с западным финансированием.

Кроме того, экс-телеведущая активно распространяла недостоверную информацию о принятых в России решениях и перевирала политические мотивы страны, а также выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине.

Минюст РФ также добавил в список журналиста Илью Азара* и блогера Рустема Адагамова*.

* — признаны в РФ иноагентами.

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Экс-телеведущая Жанна Агалакова* внесена в реестр иноагентов

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