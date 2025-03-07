Обеспечение внутренней стабильности: Путин провел заседание Совбеза
Владимир Путин провел заседание Совбеза
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
Постоянные участники обсудили актуальную повестку.
Владимир Путин сегодня провел заседание Совбеза. Постоянные участники обсудили внутреннюю повестку. Совещание прошло в формате видеоконференции.
Президент поздоровался с коллегами и сообщил, что сегодня целями совещания являются вопросы обеспечения внутренней стабильности.
«Как устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений, давайте начнем работать. У нас несколько выступающих, и первый, пожалуйста, Чуйченко Константин (министр юстиции РФ. — Прим.ред.), пожалуйста, прошу Вас», — объявил глава государства.
71%
-0.43 96.86
0.26
Нашли ошибку?