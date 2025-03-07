Обеспечение внутренней стабильности: Путин провел заседание Совбеза

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Владимир Путин провел заседание Совбеза

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Постоянные участники обсудили актуальную повестку.

Владимир Путин сегодня провел заседание Совбеза. Постоянные участники обсудили внутреннюю повестку. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Президент поздоровался с коллегами и сообщил, что сегодня целями совещания являются вопросы обеспечения внутренней стабильности.

«Как устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений, давайте начнем работать. У нас несколько выступающих, и первый, пожалуйста, Чуйченко Константин (министр юстиции РФ. — Прим.ред.), пожалуйста, прошу Вас», — объявил глава государства.

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