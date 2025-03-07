Пять человек пострадали при обрушении трибуны в цирке под Самарой

Трибуна со зрителями обрушилась в цирке Самарской области. Пять человек, включая двух детей, пострадали. Как сообщает источник 5-tv.ru, происшествие случилось в городе Нефтегорск. Всего на месте произошедшего находилось ориентировочно 20 человек. Всего в зале находилось 350 человек.

СК по региону возбудил уголовное дело по факту обрушения конструкций в ходе представления. Причина происшествия устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Калмыкии. По информации ведомства, авария произошла около 6:35 на 305 километре автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». За рулем грузового транспортного средства «Ман» находился 45-летний водитель, а под управлением 44-летнего местного жителя был автомобиль «Мерседес-Спринтер».