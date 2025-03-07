Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Калмыкии

Восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, авария произошла около 6:35 на 305 километре автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». За рулем грузового транспортного средства «Ман» находился 45-летний водитель, а под управлением 44-летнего местного жителя был автомобиль «Мерседес-Спринтер».

В результате аварии были госпитализированы семь пассажиров микроавтобуса и один из водителей. В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Фото: Telegram/Официальный аккаунт Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия/mvdkalmykia

Прежде стало известно, что в Белгородской области в результате ДТП шесть человек погибли и четверо были экстренно госпитализированы. Автобусы моделей Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai врезались друг в друга в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии.