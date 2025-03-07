Мужчина пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 36 0

Раненый был госпитализирован.

Мужчина пострадал в ходе стрельбы в Голливуде

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

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В голливудской звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе в четверг был открыт огонь по людям, в результате которого есть пострадавший. Об этом заявили в KTLA.

«Сообщение о стрельбе поступило около десяти часов вечера в студии звукозаписи The Room по адресу 4550 Мелроуз Авеню в Восточном Голливуде, недалеко от автострады 101», — поделились подробностями в опубликованном материале.

Представители издания также передали информацию, полученную от офицера полицейского управления Лос-Анджелеса. По его словам, пострадавшего уже доставили в больницу. У него есть как минимум одно ранение. Прогнозов по его состоянию пока что нет.

Офицер добавил в беседе с изданием, что на данный момент как личность жертвы, так и личность преступника не установлены. Более того, причастность задержанного около здания звукозаписывающей студии к инциденту неизвестна.

Сам стрелок, предположительно, уехал с оцепленного места происшествия на белом автомобиле немецкой марки. Его разыскивают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина в Санкт-Петербурге расстрелял бывшую возлюбленную.

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