Блогер Саша Митрошина попыталась скрыться от следствия

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 39 0

Следователям пришлось объявлять ее в розыск.

Блогер Саша Митрошина попыталась скрыться от следствия

Фото: Instagram*/alexandramitroshina

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Задержанная за незаконную реализацию денежных средств в особо крупном размере блогер Александра Митрошина пыталась скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве.

Как стало известно, фигурантка уголовного дела даже была объявлена в розыск, так как предпринила попытку скрыться от правосудия. Более того, появились сведения, что из многомиллионного неуплаченного долга девушка специально легализовала около 60 тысяч рублей, чтобы отвести от себя подозрение правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанная по подозрению в отмывании денежных средств блогер Александра Митрошина за период с 2019 по 2021 год реализовала более 214 миллионов рублей

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