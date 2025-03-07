Задержанный блогер Митрошина задолжала ФНС более 214 миллионов рублей

Задержанная по подозрению в отмывании денежных средств блогер Александра Митрошина за период с 2019 по 2021 год реализовала более 214 миллионов рублей. Об этом стало известно из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Как сказано в деле Митрошиной, зарегистрированный ею ИП задолжал Федеральной налоговой службе 127 632 607 рублей, а также не оплатил штрафы общей суммой в 86 720 626 рублей.

В отношении блогера сегодня было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 174,1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники силовых структур остановили блогера-миллионика Александру Митрошину на территории Краснодарского края. Уголовное дело было начато против нее в день задержания.

Стоит отметить, что следственные действия по уголовному делу в отношении Митрошиной уже проводились в марте 2023 года. Тогда ее подозревали в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере.

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