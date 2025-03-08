«Благодаря вам мир становится лучше»: Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Михаил Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

«Благодаря вам мир становится лучше»: Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр РФ пожелал, чтобы в каждом доме царила любовь.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

«Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам», — сказал он.

Он отметил, что каждая обладает множеством талантов. Добивается успехов в профессии, создает семейный уют и дарит душевное тепло окружающим.

«Благодаря вам мир становится лучше», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр пожелал женщинам здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях, а также, чтобы в каждом доме царили любовь, благополучие и взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин на фоне цветов поздравил соотечественниц с Международным женским днем. Как отметил глава государства, в России традиционно особое отношение к 8 Марта — очень теплое и искреннее. Он также подчеркнул, какую важную роль в обществе берет на себя женщина.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
В Ленинградской области отразили атаку дрона ВСУ на нефтеперерабатывающий завод
7:40
По стопам Лерчек и Блиновской? Кто такая и как заработала свои миллионы Александра Митрошина
7:38
Язык цветов: как по подаренному на 8 Марта букету определить характер мужчины
7:25
«Благодаря вам мир становится лучше»: Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
7:18
Над регионами России за ночь сбили 31 украинский беспилотник
7:05
Мобилизация женщин на Украине: повестки на службу в ВСУ получают даже беременные

Сейчас читают

Блогера Александру Митрошину доставили в Москву для допроса
Российские бойцы в зоне СВО поздравили любимых с Международным женским днем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской