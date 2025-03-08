Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин на фоне цветов поздравил соотечественниц с Международным женским днем. Как отметил глава государства, в России традиционно особое отношение к 8 Марта — очень теплое и искреннее. Он также подчеркнул, какую важную роль в обществе берет на себя женщина.

Она успевает все — и заботиться о детях, и добиваться потрясающих успехов в разных сферах деятельности, и вдохновлять мужчин на значимые поступки. Именно женщины помогают своим избранникам достигать большего, становиться лучше, быть настоящими защитниками.

«Вам подвластно самое главное — чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью — огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд», — сказал президент.

Путин заявил, что в планах руководства страны продолжать создавать условия для комфортной жизни — делать все, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали поддержку и видели, что их интересы в центре внимания государства.

По мнению российского лидера, многое в жизни держится на талантах, творческой энергии, любви и высокой ответственности женщин. Особенные слова он посвятил тем представительницам прекрасного пола, кто сейчас защищает родину в зоне спецоперации, с честью выполняет боевые задачи или спасает людей в госпиталях.

Непросто сегодня и тем, кто ждет возвращения с фронта своих близких — супругов, отцов, братьев и друзей. Любовь и вера женщин, их верность и поддержка помогают бойцам, придают им сил и укрепляют уверенность в победе.

«Мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас, с Международным женским днем!» — заключил Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта. Знаками почета были отмечены общественные деятели, журналисты, работницы сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и транспорта, волонтеры.