Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Водитель легковушки пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую област

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Орловка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен водитель», — написал он.

Мужчина получил осколочные ранения мягких тканей. Его оперативно доставили в областную клиническую больницу, где оказывают всю необходимую помощь. Медики оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.

Помимо этого, в поселке Хотмыжск Грайворонского округа в двух частных домах были выбиты окна и поврежден забор с легковым автомобилем после атаки дронов ВСУ.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток.

На днях из-за атаки беспилотника в селе Репяховка Белгородской области пострадали два мирных жителя. Ими оказалась супружеская пара. Муж с женой получили много осколочных ранений по всему телу. Состояние женщины оценивается как тяжелое. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила жителей в областную клиническую больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при атаке БПЛА на грузовик в Горловке Один человек погиб и двое пострадали.

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