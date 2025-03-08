В результате стрельбы в пабе в Торонто пострадали 12 человек

В результате стрельбы в Торонто пострадали 12 человек, пишет CBC News. Четверо пострадавших получили легкие ранения. О состоянии остальных пока ничего не известно.

Инцидент произошел поздно вечером в пабе. Подозреваемый все еще на свободе, сообщили в полиции. Задействованы все ресурсы для его поиска.

В пожарной службе отметили, что вызов зафиксирован и по второму адресу, но там никто не пострадал.

Об устроившем стрельбу, по информации CTV News, известно только то, что он был одет в черную балаклаву и скрылся на серебристой машине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в голливудской звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе в четверг был открыт огонь по людям, в результате которого есть пострадавший. Об этом заявили в KTLA.

Представители издания также передали информацию, полученную от офицера полицейского управления Лос-Анджелеса. По его словам, пострадавшего уже доставили в больницу. У него есть как минимум одно ранение. Прогнозов по его состоянию пока что нет.