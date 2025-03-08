Осторожно, пыльца: когда в России начнется сезон аллергии

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Врач Ларина: в России сезон аллергии может начаться раньше срока

Врач рассказала, когда в России начнется сезон аллергии

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Aleksey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как обезопасить себя от тяжелых последствий этого недуга?

Из-за теплой погоды в России сезон аллергии может начаться раньше. Об этом рассказала доктор медицинских наук Вера Ларина в разговоре с РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что зачастую в средней полосе страны данный сезон начинается в апреле или мае. Однако не исключено, что из-за высоких температур люди столкнутся с этим недугом гораздо раньше.

По словам специалиста, срок и продолжительность цветения растений, следовательно, и сезонных аллергий, зависят от множества факторов: температуры, концентрации пыльцы в воздухе, влажности.

Людям, которые страдают от аллергии, эксперт рекомендует тщательно закрывать двери и окна, чтобы в дом с потоком воздуха не попадала пыльца. Кроме того, следует ограничить время пребывания на улице в ветреную и солнечную погоду, особенно в утренний период. А чтобы пыльца меньше соприкасалась с оболочкой глаз — используйте солнцезащитные очки, заключила Ларина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России завершается фаза испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы. По словам специалистов, а этом году растение может зацвести раньше из-за аномально теплой погоды, поэтому аллергикам необходимо подготовиться заранее.

+7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:31
Суд изберет меру пресечения блогеру Александре Митрошиной 10 марта
12:10
Осторожно, пыльца: когда в России начнется сезон аллергии
12:09
ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина
11:48
Супружеская пара пострадала при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
11:30
Как проходило освобождение Дзержинска в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
11:10
«Гробит себя»: Шаляпин обеспокоен образом жизни Анны Асти

Сейчас читают

Блогера Александру Митрошину доставили в Москву для допроса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской