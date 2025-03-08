Осторожно, пыльца: когда в России начнется сезон аллергии

Как обезопасить себя от тяжелых последствий этого недуга?

Из-за теплой погоды в России сезон аллергии может начаться раньше. Об этом рассказала доктор медицинских наук Вера Ларина в разговоре с РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что зачастую в средней полосе страны данный сезон начинается в апреле или мае. Однако не исключено, что из-за высоких температур люди столкнутся с этим недугом гораздо раньше.

По словам специалиста, срок и продолжительность цветения растений, следовательно, и сезонных аллергий, зависят от множества факторов: температуры, концентрации пыльцы в воздухе, влажности.

Людям, которые страдают от аллергии, эксперт рекомендует тщательно закрывать двери и окна, чтобы в дом с потоком воздуха не попадала пыльца. Кроме того, следует ограничить время пребывания на улице в ветреную и солнечную погоду, особенно в утренний период. А чтобы пыльца меньше соприкасалась с оболочкой глаз — используйте солнцезащитные очки, заключила Ларина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России завершается фаза испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы. По словам специалистов, а этом году растение может зацвести раньше из-за аномально теплой погоды, поэтому аллергикам необходимо подготовиться заранее.