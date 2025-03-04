В России завершается вторая фаза испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы

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В этом году она может начаться раньше из-за аномальной погоды.

Фото, видео: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC; 5-tv.ru

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В России завершается вторая фаза испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы. Об этом говорили сегодня в пресс-центре «Известий».

По словам экспертов, в этом году она может зацвести раньше из-за аномальной погоды, поэтому аллергикам стоит подготовиться заранее. А это примерно треть россиян — все они ждут вакцину.

«Мы финишируем сейчас вторую фазу и ждем сезона опыления, чтобы оценить эффективность. Вакцина от аллергии на кошек по той же технологии, что и береза. Доклинические исследования прошли, дальше клинические исследования», — поделилась генеральный директор РААКИ, зам. директора ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА РФ Наталья Ильина.

Как отметили специалисты, чтобы легче перенести период цветения, профилактику лучше начинать заранее.

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