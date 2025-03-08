Суд изберет меру пресечения блогеру Александре Митрошиной 10 марта

Блогеру Александре Митрошиной, задержанную на Кубани по делу об отмывании денег, суд изберет меру пресечения 10 марта. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Меру пресечения ожидаем 10 марта. Уже известно, что следствие будет просить Чертановский суд об аресте», — отметил источник.

Митрошину допросили в одном из столичных Следственных комитетов (СК). Она пояснила, что доход от своей деятельности направлен на оплату штрафов и пеней. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. На данный момент неправомерный доход насчитывается на сумму более 127 миллионов рублей.

По версии следствия, блогер придумала схему махинаций, согласно которой сделала легальной часть неправомерного дохода путем скупки квартир в столице.

К слову, девушка уже привлекалась к ответственности. Два года назад против нее было возбуждено дело тоже из-за игнорирования обязанности платить налоги. Тогда ей удалось отмыть почти аналогичную сумму. Размер нелегального дохода составлял сумму в 120 миллионов рублей. Однако в прошлый раз обвиняемая отказывалась признать вину, утверждая, что все долги выплатила.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Александра Митрошина заработала свои миллионы.

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