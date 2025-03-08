По стопам Лерчек и Блиновской? Кто такая и как заработала свои миллионы Александра Митрошина

Блогер-миллионник, которая высмеивала неплательщиков налогов, сама оказалась не без греха.

В пятницу 7 марта 2025 года блогер Александра Митрошина была остановлена сотрудниками силовых служб в Сочи. Ее уже перевезли в Москву для дальнейшего расследования, и дело возбуждено — об отмывании доходов на сумму 127 миллионов рублей.

День задержания

Блогер Саша Митрошина была схвачена в здании аэропорта сразу по прибытии из Дубая на Кубань. По версии следствия, звезда сетей получила более ста миллионов рублей противоправными методами. Официальная формулировка, согласно статье уголовного кодекса: легализации денежных средств в особо крупном размере.

Следствие объявило о том, что подаст прошение о лишении блогера свободы сразу после ее возвращения в столицу. Девушке может грозить до семи лет лишения свободы.

Дело Александры Митрошиной

Начать уголовное преследование позволило решение Александры скрыть факт неуплаты налогов с помощью заключения договора купли-продажи. Она планировала приобрести недвижимость в Москве стоимость более чем 60 миллионов рублей.

Ранее девушка уже привлекалась к ответственности. Два года назад против нее было возбуждено дело тоже из-за игнорирования обязанности платить налоги. Тогда ей удалось отмыть почти аналогичную сумму. Размер нелегального дохода составлял сумму в 120 миллионов рублей. Однако в прошлый раз обвиняемая отказывалась признать вину, утверждая, что все долги выплатила.

Во время обострения ситуации на Украине блогер предпочла уехать в Дубай, где и жила до настоящего момента.

Как стала популярной

Родной город Саши Митрошиной — Петрозаводск, где она появилась на свет 27 июня 1994 года. Ее родители перевезли ее в столицу еще в первые годы жизни, поэтому Петрозаводск она практически не помнит.

В семнадцать лет выпускница школы стала студенткой факультета журналистики Московского госуниверситета (МГУ). По окончании продолжила развитие в данной сфере в стенах Высшей школы экономики, где отучилась на направлении «Медиапроизводство». После получения диплома об окончании магистратуры она некоторое время работала на радио.

Тем не менее, продолжать карьеру на радиостанции Митрошина не планировала. Все заработанные деньги она тратила на продвижения личного блога про технологические новинки и путешествия в социальной сети, который создала, когда поступала в университет. Первые месяцы популярностью она не пользовалась.

Спустя два года после заведения личного блога Александра стала отслеживать основные тренды в социальных сетях. Она сменила тематику страницы, сфокусировавшись на фитнесе, здоровье и каратэ, чем сумела привлечь подписчиков. Опыт девушки расширялся, так как она старалась не отставать от ведущих персон сетей ни в чем.

Полученной информацией уже блогер-миллионик решила делиться с другими, создав целый каталог курсов. Она также написала учебник о том, как обрести поклонников в Интернете, и книгу о фитнесе, а также сыграла ключевого персонажа в документальном мини-сериале «Ушла быть блогером».

Нашедшая свою целевую аудиторию, Александра Митрошина не останавливалась на достигнутом. Она присоединилась к протестующим против домашнего насилия и выступила организатором центра взаимопомощи для жертв, переживших насилие.

Митрошина занимала ведущие строчки в рейтингах тех, кому доверяет аудитория в интернете и тех, кто заработал там больше всего в соответствующих возрастных категориях.

Ход расследования

По последней информации, в 2023 году заработок от продажи курсов Александры уже не проходил в рамках упрощенной системы налогообложения. Однако блогер не стремилась платить НДС и НДФЛ, поэтому на общую систему намеренно не перешла. Ради сокрытия реального дохода она перечисляла средства на счета трех индивидуальных предпринимателей.

В итоге, за два года она отмыла 120 миллионов и попала под действие уголовного кодекса в качестве преступницы. За это время она успела купить богато оформленную трехкомнатную квартиру в самом сердце столицы в шаговой доступности от Кремля.

Прежде сама Митрошина говорила о сложностях с налогами откровенно, но заявляла, что закон не преступит. Перед задержанием она объявила, что быть в долгу перед государством — «стрем».

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