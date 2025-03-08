Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в Чечне

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 33 0

Среди них — ребенок.

Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в Чечне

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в городе Аргун в Чечне. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что происшествие произошло это в магазине строительных товаров на улице Дудаева.

«Взрыв газовоздушной смеси был без последующего возгорания и разрушений», — рассказал источник 5-tv.ru.

Согласно данным собеседника, четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате инцидента. Подробности случившегося в данный момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на тротуаре лихач едва не сбил мать с коляской. Шокирующие кадры поступили из Новосибирска, где лихач на полной скорости вылетел на тротуар. Сначала гонщик двигался по выделенной полосе, а потом, видимо, чтобы избежать столкновения на перекрестке с другой машиной, совершил опасный маневр и оказался на пешеходной зоне. Там он едва не снес мать с коляской. И буквально за секунду от удара смог увернуться мужчина с собакой.

+7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:09
«Думают, что решили этим проблему»: на министра культуры Сербии было совершено нападение
13:50
Силы ПВО РФ за сутки сбили пять бомб JDAM и 178 беспилотников ВСУ
13:45
Арт-терапия, фитнес и трудоустройство: как московские НКО поддерживают женщин
13:22
Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в Чечне
13:18
«Имейте совесть»: Брухунова отреагировала на новости о госпитализации Петросяна
12:50
Южнокорейская прокуратура освободит президента Юн Сок Еля из-под стражи

Сейчас читают

Блогера Александру Митрошину доставили в Москву для допроса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской