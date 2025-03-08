Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в Чечне

Четыре человека пострадали при взрыве газа в магазине в городе Аргун в Чечне. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что происшествие произошло это в магазине строительных товаров на улице Дудаева.

«Взрыв газовоздушной смеси был без последующего возгорания и разрушений», — рассказал источник 5-tv.ru.

Согласно данным собеседника, четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате инцидента. Подробности случившегося в данный момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на тротуаре лихач едва не сбил мать с коляской. Шокирующие кадры поступили из Новосибирска, где лихач на полной скорости вылетел на тротуар. Сначала гонщик двигался по выделенной полосе, а потом, видимо, чтобы избежать столкновения на перекрестке с другой машиной, совершил опасный маневр и оказался на пешеходной зоне. Там он едва не снес мать с коляской. И буквально за секунду от удара смог увернуться мужчина с собакой.