Чудом выжили: на тротуаре лихач едва не сбил мать с коляской в Новосибирске

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Водитель чуть не сбил мать с коляской в Новосибирске

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате ДТП автомобиль врезался в магазин, разрушив бетонное крыльцо. Сам водитель, по словам очевидцев, не пострадал.

Шокирующие кадры поступили из Новосибирска, где лихач на полной скорости вылетел на тротуар.

Сначала гонщик двигался по выделенной полосе, а потом, видимо, чтобы избежать столкновения на перекрестке с другой машиной, совершил опасный маневр и оказался на пешеходной зоне.

Там он едва не снес мать с коляской. И буквально за секунду от удара смог увернуться мужчина с собакой.

После этого машина врезалась в магазин. В итоге бетонное крыльцо разрушено, легковушка — вдребезги. Водитель, по словам очевидцев, остался цел.

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