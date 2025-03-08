Блогера Александру Митрошину доставили в СК в Москве

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

Суд изберет меру пресечения 10 марта.

Фото, видео: Instagram*/alexandramitroshina; Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Блогер Саша Митрошина доставлена в столичное управление СК, сообщили в ведомстве. С ней проводят следственные действия.

«Александра Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве», — уточнили в СК.

«Матери Бложьей» грозит до семи лет лишения свободы. Ее задержали по подозрению в отмывании 127 млн рублей, из которых она легализовала более 60 млн рублей.

По версии следствия, блогер придумала схему махинаций, согласно которой сделала легальной часть неправомерного дохода путем скупки квартир в столице.

К слову, девушка уже привлекалась к ответственности. Два года назад против нее было возбуждено дело тоже из-за игнорирования обязанности платить налоги. Тогда ей удалось отмыть почти аналогичную сумму. Размер нелегального дохода составлял сумму в 120 миллионов рублей. Однако в прошлый раз обвиняемая отказывалась признать вину, утверждая, что все долги выплатила.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что суд изберет меру пресечения блогеру Александре Митрошиной 10 марта.

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Блогера Александру Митрошину доставили в СК в Москве

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