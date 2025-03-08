Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Воронежской области четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбили в промежутке с 13:30 до 14:00 мск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО РФ за сутки сбили пять бомб JDAM и 178 беспилотников ВСУ.