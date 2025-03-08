Силы ПВО РФ за сутки сбили пять бомб JDAM и 178 беспилотников ВСУ

За сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили пять бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 178 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали в ведомстве.

Помимо этого, в зоне группировки «Центр» потери противника составили более 595 боевиков, а также танк Leopard. Группировка «Запад» ликвидировала 195 формирований ВСУ. «Юг» — три склада боеприпасов и около 245 националистов.

Также вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.