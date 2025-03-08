На 82-м году жизни скончался композитор Геннадий Банщиков

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Его не стало из-за продолжительной болезни.

На 82-м году жизни скончался композитор Геннадий Банщиков

Фото: ВКонтакте/Композитор Геннадий Иванович Банщиков/gennadij_banshchikov

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В Санкт-Петербурге скончался известный российский композитор Геннадий Банщиков. Как сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга, творческого деятеля не стало на 82-м году жизни.

По имеющимся данным, музыкант продолжительное время боролся с тяжелой болезнью. Дата и место проведения церемонии прощания пока что не уточнялись.

Геннадий Иванович Банщиков был известен как выдающийся отечественный композитор, а также заслуженный педагог. Он преподавал в Санкт-Петербургской государственной консерватории, где занимал пост профессора, а также был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и ордена Дружбы.

Среди его работ наиболее ярко выделяются вокальные цикл на стихи Ф. Г. Лорки, кантата «Зодчие» и концерты «Четыре мимолетности» для виолончели и фортепиано. За его плечами также множество написанных им опер, балетов, кантат, оркестровой музыки и камерных сочинений. Помимо академической музыки, он также писал музыку для советских фильмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы из сериала «Спасателей Малибу» Памелы Бах-Хассельхофф.

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