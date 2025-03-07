Умерла актриса из сериала «Спасателей Малибу» Памела Бах-Хассельхофф

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Знаменитости было 62 года.

Актриса сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах-Хассельхофф покончила жизнь самоуб

Фото: www.globallookpress.com/Kevan Brooks/ADM/Capital Picture

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умерла актриса Памела Бах-Хассельхофф. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, звезда сериала «Спасатели Малибу» покончила с собой, но предсмертной записки Хассельхофф не оставила. Памеле было 62 года.

Бывший муж знаменитости, актер Дэвид Хассельхофф попросил общественность не беспокоить членов его семьи в это непростое время.

«Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за проявления любви и поддержки в это трудное время, но мы просим уважать наше право на частную жизнь, пока мы скорбим и переживаем этот сложный период», — сказал экс-супруг артистки.

Знаменитости состояли в браке с 1989 по 2006 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер режиссер-документалист, создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
89.57
-0.22 96.60
0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Задержана замглавы управления по охране культурного наследия Краснодарского края
14:42
Голая драка с полицейским: вынесен приговор краснодарской дебоширке
14:38
Умерла актриса из сериала «Спасателей Малибу» Памела Бах-Хассельхофф
14:33
ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
14:24
Мужчины штурмуют Рижский рынок в Москве: очередь выстроилась с 7 утра
14:14
Итоги второго тура выборов в Абхазии подвели на брифинге в Москве

Сейчас читают

На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Вики
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской