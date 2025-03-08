Менее чем за два часа силы ПВО России уничтожили пять беспилотников ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Были атакованы два региона РФ.

Дроны над РФ

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Менее чем за два часа силы противовоздушной обороны России уничтожили пять дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«С 15.30 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — проинформировало ведомство.

Три дрона были сбиты над территорией Белгородской области и две атаки предотвращены в Курской.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области отразили атаку двух БПЛА ВСУ на нефтеперерабатывающий завод КИНЕВ. Осколки сбитого беспилотника повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров. Пострадавших нет.

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