В Ленинградской области отразили атаку дрона ВСУ на нефтеперерабатывающий завод

В Ленинградской области российские силы противоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника ВСУ над заводом КИНЕФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия», — написал он.

По словам Дрозденко, при падении обломков дрона была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, последствия ликвидируются. Помимо этого, губернатор подчеркнул, что при уничтожении БПЛА никто из людей не пострадал.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за ночь ПВО РФ уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России.