Пластический хирург раскрыл секрет молодости 55-летнего Дмитрия Маликова

Какие операции перенес знаменитый певец? Или его прекрасная форма — чистое везение?

В январе народному артиста РФ Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. При этом выглядит он примерно так же, как и 15-20 лет назад. Шутки, что певец спит в холодильнике или заключил сделку с дьяволом, все еще актуальны. А профессионалы из индустрии красоты гадают, какие процедуры помогают ему оставаться молодым и свежим без следов вмешательства.

В личном блоге секрет молодости Маликова раскрыл пластический хирург Сергей Свиридов. Специалист отметил, что к 55 годам у артиста появились лишь незначительные признаки старения — гравитационный птоз, статические морщинки, небольшое опущение бровей. Однако эти возрастные изменения не требуют хирургической коррекции. Похоже, под нож исполнитель действительно не ложился, сказал доктор.

«Можно предположить, что Дмитрий прибегнул к липосакции подбородка, шеи и овала лица. Эта операция проводится без разрезов, с помощью небольших проколов в области мочек ушей. Ее смысл в удалении жира и сокращении кожи», — добавил Свиридов.

Помимо липосакции, предположил хирург, Маликов не пренебрегает косметологией. Скорее всего, это разные виды мезотерапии, аппаратный радиолифтинг, сфокусированный ультразвуковой SMAS-лифтинг и фототерапия. Одно можно утверждать без сомнений: что бы ни делал музыкант с лицом, это работает!

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