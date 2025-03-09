Недопустимо: Путин оценил масштабы действия мошенников в РФ

То, что давно обсуждалось, наконец, заработало. На портале Госуслуги появилась функция запрета на получение кредитов и теперь в несколько кликов можно поставить знак «Стоп» для самого себя, чтобы из-за взлома аккаунта или под воздействием мошенников не набрать долгов. Мера более чем востребованная, и за первые четыре дня ее действия более трех миллионов россиян установили самозапрет. Отменить его так же можно на Госуслугах, но для этого нужна подтвержденная электронная подпись и ждать «разморозки» надо два дня.

То есть мошенники за вас это сделать не могут и не смогут так долго непрерывно держать вас на крючке. Будет время одуматься.

Потому что иначе как временным помешательством такие масштабы бедствия объяснить нельзя. На коллегии МВД прозвучали по-настоящему пугающие цифры.

«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Тем более, что в прошлом году, к сожалению, их число — вы это хорошо знаете — выросло, а ущерб превысил 200 миллиардов рублей. Причем, почти четверть обманутых, пострадавших людей — это пенсионеры», — отметил Владимир Путин.

Ущерб 200 миллиардов рублей. Правоохранительные органы зафиксировали 485 тысяч случаев хищения, как они выражаются, совершаемых путем применения различных техник социальной инженерии.

Что стоит за этими цифрами? Это значит, что каждый из пострадавших потерял, в среднем, 400 тысяч рублей. Или, и того хуже, взял кредит на 400 тысяч рублей и должен расплачиваться еще месяцами или годами. Потому что, с точки зрения банка, все законно. Вы в здравом уме и трезвой памяти сами берете в долг. Удалось оспорить за то же время лишь 1100 кредитов и еще 9500 исков подготовила прокуратура к владельцам счетов, на которые мошенники перевели средства. Итого, округляя: десять тысяч условных возвратов на почти полмиллиона случаев хищения. То есть грубо говоря один из 50 обманутых может после нервотрепки рассчитывать на снисхождение. А остальным — платить.

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро. В принципе, понятно, сейчас обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро, без так называемого «периода охлаждения», — подчеркнул Владимир Путин.

Что делать?

Так президент подвел итог специального совещания с участием всех ответственных лиц — это и силовики, и общественники, представители банковского сектора и члены правительства.

Идей, что сделать, много. Например, кабмин разработал целый закон, в котором аж 30 нововведений, среди которых еще больше самозапретов — на получение звонков из-за границы, на оформление сим-карт, на получение SMS-паролей во время телефонного разговора.

Конечно, спасение утопающих, как мы знаем, в данном случае обманываемых, дело рук самих потенциальных жертв. Но до сих пор за скобками оставалась ответственность банков и компаний сотовой связи. Почему так свободно орудуют мошенники? Ведь кто сколько сделал звонков — все фиксируется. И записи разговоров хранятся по полгода. То есть при желании всех «обзвонщиков» можно «по голосу» распознать, их же какое-то ограниченное количество. И кто получает сворованные деньги, и обналичивает или выводит их — тоже все фиксировано.

Но лишь сейчас впервые на совещании у президента прозвучала идея, что у коммерческих структур, чьими сервисами так свободно пользуются мошенники, тоже должна быть материальная ответственность.

«Мы полагаем, что материальная ответственность должна быть и у банков, и у операторов связи, потому что операторы первыми видят мошенников в своих сетях. Если оператор связи не отфильтровал звонок мошенника, да не один, то он должен возмещать деньги. Если же не выполнил свою миссию банк: получил сигнал тревоги, но палец о палец не ударил, то бремя возмещения ложится на него», — сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Пока это лишь идея, предложение, одно из. Все аккумулирует правительство и в течение месяца рассчитывает представить в виде законопроекта для Государственной Думы. Из того, что уже предварительно согласовано, понятно, что будет создана некая межведомственная платформа для противодействия мошенникам.

И вот тут главный вопрос: а кто за нее и, соответственно, за борьбу с киберпреступлениями будет отвечать? Может, Центробанк раз уже деньги воруют из банков? Или правительство, которое отвечает за Госуслуги, где только за последний год украли 50 тысяч аккаунтов? Или полиция? Ведь на лицо преступление — нужно расследовать.

Или создать отдельное агентство по кибербезопасности, как предложил глава следственного комитета? Пока вроде как борются все, но у семи нянек, как мы знаем, не всегда получается согласованно сотрудничать.

И где взять столько людей, чтобы отбивать такой вал мошеннических действий? В той же полиции, как заявил глава ведомства, серьезный недобор — минус 20% от штата, то есть 172 тысячи вакансий не закрыто. При том, что и остальные задачи с МВД никто не снимает — расследование тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, грабежей, разбойных нападений, обеспечение правопорядка, в том числе в зоне СВО и в приграничных областях. Наконец, особое внимание — на Северный Кавказ, где совместно с ФСБ были нейтрализованы 27 активных участников бандформирований, еще 135 задержаны.

Приговор Блиновской

И наконец, экономические преступления, в которых не разобраться без специального образования. Одно из таких расследований завершилось третьего марта, когда суд вынес приговор Елене Блиновской — пять лет колонии общего режима. Впрочем, с учетом нахождения под домашним арестом и в СИЗО, она выйдет из колонии менее чем через три года, примерно в феврале 2028 года. А может и раньше, если подаст на УДО и будет себя хорошо вести.

С блогерши также взыщут 587 миллионов рублей недоплаченных налогов и конфискуют имущество. Адвокат просил отложить исполнение приговора на девять лет, до достижения ее младшим из четырех детей 14 лет. Но суд на смягчение не пошел. Впрочем, еще же будут апелляции.

Блиновскую признали виновной по трем статьям Уголовного Кодекса — уклонение от уплаты налогов и легализация денежных средств. Сумма — миллиард 200 миллионов рублей

Взлет и падение «Королевы марафонов» история яркая и поучительная. Недаром о ее судьбе уже снято два художественных фильма, один из которых она сама и спродюсировала. Имя Блиновской стало символом инфоцыганства — нового направления бизнеса на волне бешеного роста социальных сетей. Блиновская рассказывала, как достичь успеха и исполнить самые заветные желания. Кому-то ее курсы, действительно, помогли, силу самовнушения никто не отменял, но за «успешным успехом», как показал приговор, скрываются банальные финансовые махинации.

Удивляет жадность. Уже имея миллиарды, скрывать миллионы. Ну, и нарочитая роскошь. День рождения Блиновской на Алтае с приглашенными звездами… вошло в современную историю России. Вот и не верь приметам, что 40-летие лучше пышно не отмечать.

Казалось бы, ее пример другим наука, но нет. В пятницу в аэропорту Сочи была задержана еще одна блогерша с налоговыми проблемами — Александра Митрошина или «Матерь бложья», как она себя называет. Ее подозревают в отмывании 127 миллионов рублей. Схема та же — дробление бизнеса, вывод средств. Митрошина учила как зарабатывать на обучении. Восьмого марта ее доставили в Москву на допрос.

Секрет инфоцыган довольно прост — они говорят людям то, во что те сами хотят верить.