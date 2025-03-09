Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больнице

|
Анна Криушина
Анна Криушина Эксклюзив 33 0

Следователи так и не смогли допросить мужчину.

Смерть подозреваемого: обвиняемый в убийстве чиновника умер в больнице

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Алтайском крае скончался мужчина, подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко. Об этом сообщили 5-tv.ru в региональном СК РФ.

Убийство чиновника произошло 4 марта. Неизвестный мужчина дважды выстрелил в него из ружья на парковке возле кафе. По предварительным данным, убийцей оказался бывший руководитель комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Анатолий Ф., у которого был давний конфликт с Онищенко.

После преступления мужчина попытался покончить с собой, но был госпитализирован в тяжелом состоянии. Из-за этого следователи так и не смогли допросить подозреваемого. По информации 5-tv.ru, он умер сегодня в больнице.

Подозреваемым оказался бывший руководитель комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Анатолий Ф., у которого был давний конфликт с Онищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве главы Завьяловского района Алтая.

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области
17:28
Девушка получила заражение крови и начала лысеть после мезотерапии в Уфе
17:12
Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больнице
16:57
Бородина спровоцировала слухи о беременности
16:30
ВС РФ подняли российский флаг в освобожденном Константинополе в ДНР
16:11
Чемпионат мира по боксу среди женщин IBA стартовал в сербском Нише

Сейчас читают

Часть прибыли от деятельности Митрошиной поступала на счет ее партнера
«Я же держусь»: Волочкова столкнулась с айсбергом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской