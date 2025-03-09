Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больнице

В Алтайском крае скончался мужчина, подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко. Об этом сообщили 5-tv.ru в региональном СК РФ.

Убийство чиновника произошло 4 марта. Неизвестный мужчина дважды выстрелил в него из ружья на парковке возле кафе. По предварительным данным, убийцей оказался бывший руководитель комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Анатолий Ф., у которого был давний конфликт с Онищенко.

После преступления мужчина попытался покончить с собой, но был госпитализирован в тяжелом состоянии. Из-за этого следователи так и не смогли допросить подозреваемого. По информации 5-tv.ru, он умер сегодня в больнице.

Подозреваемым оказался бывший руководитель комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Анатолий Ф., у которого был давний конфликт с Онищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве главы Завьяловского района Алтая.